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قناة النهار

ثلوج وتراجع في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والوسطى

بقلم قناة النهار
ثلوج وتراجع في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والوسطى
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