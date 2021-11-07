قناة النهار ثلوج وتراجع في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والوسطى بقلم قناة النهار نشر في 07 نوفمبر 2021 - 10:38 صورة مركبة شارك غرِّد 317 0 طالع أيضا: هذه الطرقات مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار رابط دائم : https://nhar.tv/VXq0Q اقرأ أيضا صحة: هذا ما يجب معرفته عن الأمراض التي تصيب الأطفال حديثي الولادة قناة النهار 26 أكتوبر على خطى النبي: في أي عام وقعت غزوة بدر؟ قناة النهار 20 أكتوبر طقس: 100 ملم محليا .. كميات الأمطار المرتقبة يوم السبت المقبل بشمال البلاد قناة النهار 03 نوفمبر فيضانات العاصمة ..عبد الرحمان يروي قصة نجاته من مـ.ـوت محتم قناة النهار 29 أكتوبر الوادي: بانتاج يفوق 12 مليون قنطار..البطاطا في طريقها لغزو السوق قناة النهار 05 نوفمبر "فلاح من عين الدفلى: "حبست البطاطا ودورتها نبيع البقر.. ولي راه يستنا سعرها يولي 20دج مستحيل قناة النهار 05 نوفمبر الطارف: الحاجة نوارة.. قصة فلاحة تخدم الأرض و"تسوق التراكتور" قناة النهار 22 أكتوبر العاصمة: إقبال كبير على وكالة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالبريد المركزي قناة النهار 18 أكتوبر شوفو حكايتي: يحيى الذي تعرض للخيـ.ـانة والنصـ.ـب والإحتـ.ـيال.. طليقته ترد وتكشف حقائق صـ.ـادمة قناة النهار 27 أكتوبر toutes options: الأطلس البليدي ينظم سباق التل على روح الفقيد المتسابق "قاسم إيدير" قناة النهار 06 نوفمبر