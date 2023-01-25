ثلوج يصل سمكها إلى 20 سم بداية من ليلة اليوم على 29 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها بين 800متر و900متر. وسمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سم إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها بين 800متر و 900متر. وسمك الثلوج يتراوح بين 10 و 15 سم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الخميس

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تسمسيلت. الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وسكيكدة.