ثلوج يصل سمكها إلى 20 سم بـ 11 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة والثلوج الكثيفة على الولايات الشرقية والوسطى مع درجات حرارة منخفضة طيلة اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأجواء على المناطق الغربية ستعرف إستقرار مؤقت في الطقس. حيث ستكون السماء مغشاة ببعض السحب السفلى المرفوقة ببعض الضباب على المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة. لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

أما على المناطق الوسطى، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية. لتتحسن الأجواء على الجهة الغربية للمنطقة بداية من الظهيرة، ثم على الجهة الشرقية خلال الليل. في حين ستكون الأجواء على المناطق الشرقية باردة، غير مستقرة وممطرة، حيث تكون الأمطار غزيرة محليا على المناطق الساحلية والداخلية.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة المحملة بأمطار خفيفة تميز الواحات وشمال الصحراء الشرقية خلال الصبيحة.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر، والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها مابين 800 و900 متر.

وأضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء باردة، حيث ستتراوح درجات الحرارة خلال الصبيحة مابين -2 إلى 2 درجات على المناطق الداخلية ولن تتعدى 8 درجات على المناطق الساحلية. كما ستصل إلى – 5 خلال الليل على النعامة، البيض، باتنة، خنشلة.

أما عن درجات الحرارة القصوى فستتراوح مابين 11 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 02 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 10 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.