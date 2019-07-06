ثمانيني يقتل زوجته العجوز بطعنة خنجر في جيجل

خلاف وملاسنات بينهما انتهت بجريمة قتل في لحظة غضب

اهتز، ليلة الأربعاء إلى الخميس، سكان قرية بلغيموز بالمدخل الغربي لبلدية العنصر بإقليم ولاية جيجل، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة عجوز في السبعينيات من العمر.

بعدما تعرضت لضربة قاتلة بواسطة آلة حادة يرجح أن تكون سكينا، من طرف زوجها الذي تجاوز الثمانين سنة.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الحادثة المؤلمة وقعت عندما كانت الضحية رفقة زوجها «الجاني» يقومان ببعض الأعمال على مستوى مشتلتهما الخاصة.

بأعالي قرية بلغيوز بشكل طبيعي، قبل أن تقع بينهما مناوشة كلامية أدت إلى غضب زوجها الشيخ المسن، الذي لم يتمكن من التحكم في أعصابه.

قبل أن يوجه فجأة ضربة لزوجته الضحية التي لفظت أنفاسها، فيما أصيب زوجها بصدمة بعدما شاهد كيف أزهق روح زوجته وتحول في رمشة عين إلى قاتل.

وقد جرت محاولة إنقاذ المرأة العجوز بنقلها إلى المصالح الاستشفائية المختصة، ليتم تحويلها مباشرة نحو مصلحة حفظ الجثت بمستشفى بشير منتوري.

وقد تم الشروع في فتح تحقيق لمعرفة ظروف وأسباب وقوع هذه الجريمة التي تبقى مجهولة، بعدما خلفت حالة حزن ودهشة لدى أفراد العائلة.

خاصة أن العلاقة الزوجية بين الضحية وزوجها الجاني كانت عادية جدا قبل أن يفعل غضب فعلته.