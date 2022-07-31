ثمانيني يلقى حتفه إثر سقوطه في بئر بقسنطينة

لقي شيخ في الثمانين من العمر، حتفه، اليوم الأحد، إثر سقوطه في بئر بعمق 25 مترا بساحة منزله في قرية بوزواوش في قسنطينة.

هذا وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية الخروب في قسنطينة، مدعمة بفرقة الغطاسين، منتصف نهار اليوم الأحد، لأجل هذا الحادث.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في قسنطينة، وقع الحادث، بقرية بوزواوش في بلدية الخروب. أين سقط الضحية في بئر بعمق 25 متر وسعة 3 أمتار ماء في ساحة المنزل بمكان جد ضيق.

ووجد الضحية، والذي يبلغ من العمر 81 سنة متوفي في عين المكان. حيث تم انتشال جثته من طرف اسعافات الحماية، مع نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.