ثماني جامعات جزائرية تفوز بثلاثة مشاريع أوروبية ضمن برنامج CBHE 2026

حققت الجامعات الجزائرية إنجازًا جديدا على الساحة الأكاديمية الدولية، بعد فوز ثلاثة مشاريع بتمويل ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم العالي (CBHE 2026) التابع للاتحاد الأوروبي، بمشاركة ثماني جامعات جزائرية.

ويتعلق المشروع الأول، INESS، بتنسيق جزائري تقوده جامعة سيدي بلعباس، وبمشاركة كل من المدرسة العليا للأساتذة بوهران، وجامعة العربي بن مهيدي، وجامعة سطيف 2.

أما المشروع الثاني، T-REHEAL، فيضم جامعة الأغواط وجامعة قاصدي مرباح ورقلة، بينما يجمع المشروع الثالث، SAHARA-Nexus، بين جامعة العربي التبسي بتبسة وجامعة الوادي.

ويعكس هذا التتويج المكانة المتنامية للجامعات الجزائرية في برامج التعاون الأكاديمي الدولي، كما يؤكد قدرتها على الاندماج في المشاريع البحثية والتكوينية المشتركة مع المؤسسات الأوروبية، بما يسهم في تطوير التعليم العالي وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات.

ويعد هذا النجاح خطوة جديدة نحو توسيع الشراكات الدولية للجامعات الجزائرية، ودعم مسار تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتماشى مع المعايير العالمية.