ثماني جزائري يضمن مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى

حقق ثمانية رياضيين جزائريين مشاركته الرسمية في النسخة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة بالعاصمة المجرية بودابست.

وستنطلق المنافسة المقبلة يوم 19 أوت إلى 29 من نفس الشهر.

ويتعلّق أمر التأهل بكل من جمال ستاجي، سليمان مولى، مححمد علي غواند، ياسر تريكي، أمين بوعناني، عبد المالك لهولو، أمين بتيش، سليم كدار.

كما قالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن وجود احتمال قوي لمشاركة رياضيين آخرين في هذا الموعد العالمي، في حالة نجاحهم في تحقيق الحد الأدنى للتأهل قبل انقضاء الآجال يوم 30 جويلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti