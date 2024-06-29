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الرياضة

ثمن نهائي أورو 2024.. إيطاليا تصطدم بسويسرا و ألمانيا تواجه الدنمارك

بقلم فيصل زيان بوزيان
ثمن نهائي أورو 2024.. إيطاليا تصطدم بسويسرا و ألمانيا تواجه الدنمارك
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تعود عجلة منافسة كأس أمم أوروبا للدوران، اليوم السبت، في الدور الثمن نهائي، بعد التنتهاء من دور المجموعات.

وستجرى اليوم السبت، مواجهتين من هذا الدور، الأولى ستجمع بين المنتخب السويسري و نظيره الإيطالي، بداية من الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت المحلي، بالملعب الأولمبي، بمدينة برلين.

أما المواجهة الثانية، سيواجه صاحب الأرض والجمهور، منتخب ألمانيا، منافسه المنتخب الدنماركي، بداية من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، بملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند.

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