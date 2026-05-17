“كان U17”.. ثنائية عابد تمنح الخُضر فوزًا ثمينًا أمام جنوب إفريقيا

حقق المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، مساء الأحد، فوزًا ثمينًا أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها، ليعزز حظوظه في مواصلة المشوار القاري.

ودخل أشبال المدرب أمين غيموز، المواجهة بعزيمة كبيرة من أجل تدارك التعثر في مباراة الافتتاح أمام منتخب غانا (2-2).

وتمكن اللاعب ياسين عابد، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول، مانحًا الأفضلية للخُضر قبل نهاية المرحلة الأولى.

وفي وقت حاول فيه منتخب جنوب إفريقيا العودة في النتيجة، عاد المتألق ياسين عابد ليؤكد تفوق المنتخب الوطني بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ85. موقعًا على ثنائية رائعة قادت الجزائر إلى انتصار مهم أعاد الثقة للفريق.

وأظهر المنتخب الوطني روحًا قتالية وانضباطًا تكتيكيًا كبيرًا، في حين نجح المدرب أمين غيموز في قيادة لاعبيه لتحقيق رد فعل قوي بعد التعادل في المباراة الأولى.