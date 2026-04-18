ثنائية غجيميس تقرّب فروزينوني من حلم الصعود إلى “الكالتشيو”

تألق الدولي الجزائري، فارس غجيميس، بشكل لافت، اليوم السبت، بعدما قاد فريقه فروزينوني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مودينا، ضمن الجولة 35 من دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وشارك غجيميس في كامل أطوار اللقاء، حيث كان النجم الأول دون منازع، بعدما سجل ثنائية حاسمة قلب بها موازين المباراة.

وجاء هدفه الأول في الدقيقة 52، معادلًا النتيجة لفريقه الذي كان متأخرًا منذ الدقيقة 42، قبل أن يعود في الدقيقة 60 ويضيف الهدف الثاني، مانحًا التقدم لفروزينوني.

هذا الأداء المميز منح اللاعب الجزائري جائزة رجل المباراة بتنقيط مرتفع بلغ 9، مؤكّدًا موسمه الاستثنائي، حيث رفع رصيده إلى 14 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة.

وبفضل هذا الفوز، يواصل فروزينوني مطاردته لصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، خلف المتصدر فينيزيا صاحب 75 نقطة، وقبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم، في صراع مشتعل مع صاحب المركز الثالث، مونزا الذي يملك 72 نقطة.