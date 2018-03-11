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ثنائية محرز وفاردي تعيد للأذهان تتويج ليستر بلقب الدوري !

الرياضة
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ثنائية محرز وفاردي تعيد للأذهان تتويج ليستر بلقب الدوري !
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “أوبتا” الشهير للإحصائيات أن محرز وفاردي عادا لكي يشكلا ثنائي ذهبي للفريق حيث منح محرز هذا الموسم 5 تمريرات حاسمة لزميله فاردي.

وهذه الإحصائيات هي نفسها التي قدمها محرز موسم تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي.

أين كان قد منح فاردي 5 تمريرات حاسمة من أصل 10 تمريرات قام بها موسم 2015/2016.

وأشاد مدرب ليستر بالثنائي الذهبي خاصة في لقطة الهدف الأول: “كانت تمريرة رائعة من محرز ونهاية ولا أروع من فاردي”

وأضاف: “يفهمان بعضهما جيدا، وكان من الصعب على فاردي أن يسجل بطريقة مثل هذه لكنه أثبت جودته”.

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