ثنائية محرز وفاردي تعيد للأذهان تتويج ليستر بلقب الدوري !

كشف موقع “أوبتا” الشهير للإحصائيات أن محرز وفاردي عادا لكي يشكلا ثنائي ذهبي للفريق حيث منح محرز هذا الموسم 5 تمريرات حاسمة لزميله فاردي.

وهذه الإحصائيات هي نفسها التي قدمها محرز موسم تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي.

أين كان قد منح فاردي 5 تمريرات حاسمة من أصل 10 تمريرات قام بها موسم 2015/2016.

وأشاد مدرب ليستر بالثنائي الذهبي خاصة في لقطة الهدف الأول: “كانت تمريرة رائعة من محرز ونهاية ولا أروع من فاردي”

وأضاف: “يفهمان بعضهما جيدا، وكان من الصعب على فاردي أن يسجل بطريقة مثل هذه لكنه أثبت جودته”.