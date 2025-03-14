ثنائية بولبينة تطيح بشباب قسنطينة وترجي مستغانم يصدم وفاق سطيف

أسفرت مباريات الجولة الـ20 من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت مساء الجمعة، عن مفاجآت من العيار الثقيل. حيث تمكن نادي بارادو من تحقيق فوز ثمين على حساب شباب قسنطينة، بينما تلقى وفاق سطيف هزيمة مفاجئة أمام الترجي المحلي في مستغانم.

حافظ ترجي مستغانم على النقاط الثلاث بميدانه، بعد استضافته فريق وفاق سطيف على أرضية ملعب محمد بن سعيد، ليزيد من متاعب “النسر الأسود” في المنافسة المحلية هذا الموسم. ووقع هدف الفوز لـ”الحواتة” اللاعب المتألق رمضان حيتالة في الدقيقة 50 من المباراة.

وفي مواجهة أخرى، عاد فريق شباب قسنطينة بخيبة أمل، بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتليتيك بارادو بثنائية نظيفة، من توقيع الهداف المتألق عادل بولبينة في الدقيقتين 18 و90+3.

وضمن نفس الجولة، واصل فريق شبيبة القبائل تألقه بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه مولودية وهران بنتيجة 2-1، في قمة مثيرة جرت على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. افتتح اللاعب الروسي إيفان إيغناتيف باب التسجيل للشبيبة في الدقيقة 16، قبل أن يعدل مروان دهار للحمراوة في الدقيقة 54. وحسم أيمن لحمري المباراة لصالح الشبيبة بهدف في الدقيقة 68.

وفي لقاء آخر، نجح فريق شبيبة الساورة في تحقيق انتصار مستحق أمام اتحاد بسكرة بثنائية نظيفة، حملت توقيع اللاعب الإيفواري ستيفان بيدي في الدقيقتين 13 و73، في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت 1955 ببشار.