ثنائي الأهلي مهدد بتضييع مواجهة الوفاق

كشفت تقارير صحفية مصرية، أمس الجمعة، عن غياب لاعبين مهمين في صفوف الأهلي عن التدريبات الأخيرة التحضيرية لمواجهة وفاق سطيف.

وكشف موقع غول عن دخول الفريق المصري، في تدريبات مغلقة، والتي شهدت غياب المدافعين الدوليين المصريين عمرو السولية،

ومحمد عبد المنعم.

وأشار الموقع لإمكانية غيابهما عن تضييع لقاء الوفاق برسم ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال، فيما تواجد المدافع محمود متولي في القائمة.

كما أضاف ذات المصدر، لعودة متوسط الميدان ديانج إلى قائمة الفريق.

يجدر بالذكر، المباراة بين الأهلي والوفاق ستلعب أمسية اليوم السبت على الساعة الـ20.00 مساءً بملعب السلام بالقاهرة.