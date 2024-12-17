ثنائي الاتحاد ضمن تشكيلة الأسبوع في كأس الكونفدرالية

شهدت التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، تواجد لاعبين اثنين من اتحاد العاصمة.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الأسبوع في كأس “الكاف”. والتي عرفت تواجد كل من آدم عليلات واسماعيل بلقاسمي.

وتحصل مدافع الاتحاد عليلات، على تقييم 7.7/10، بينما نال زميله بلقاسمي، علامة 8.2، وهو ثالث أعلى تقييم في تشكيلة الجولة لكأس الكونفدرالية.

للإشارة فإن بلقاسمي، يتصدر أيضا قائمتي أفضل هداف وأفضل ممرر حاسم في مجموعات ثاني المنافسات القارية. بواقع 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 3 مباريات.