ثنائي الخضر السابق يقترب من عالم التدريب

يقترب ثنائي المنتخب الوطني السابق، عنتر يحيي، و وليد مسلوب، من القيام بخطوة جديدة، تحسبا لدخولهما عالم التدريب قريبا.

وحسب ما كشفته الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، فقد تم الكشف عن قائمة المقبولين لخوض تربص من أجل نيل شهادة عليا معتمدة من طرف الدولة الفرنسية في تخصص كرة القدم (DESJEPS) للموسم 2024-2025.

وأوضح بيان الإتحادية الفرنسية، أنه تم قبول لاعبا المنتخب الوطني السابقين، عنتر يحيي و مسلوب وليد، لخوض هذا التربص. والذي سيجرى بالمركز الرياضي”كلير فونتين”، عبر 7 مرحل تدوم لأسابيع. على النحو التالي:

الأسبوع الأول: من 26 إلى 29 أوت

الأسبوع الثاني: 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر

الأسبوع الثالث: من 4 إلى 7 نوفمبر

الأسبوع الرابع: من 16 إلى 19 ديسمبر

الأسبوع الخامس: من 13 إلى 16 جانفي 2025

الأسبوع السادس: 24 ​​إلى 27 فيفري 2025

الأسبوع السابع: من 7 إلى 10 أفريل 2025

كما ستُمكن هذه الشهادة للثنائي عنتر يحيي و مسلوب وليد، فرصة الإشراف تدريب فئة الشباب لأندية تنشط في الدرجة الثالثة الفرنسية “ناسيونال”. أو تدريب فرق فئة الأكابر تنشط في الدرجتين الخامسة الفرنسية “ناسيونال 3” والدرجة الرابعة “ناسيونال 2”.