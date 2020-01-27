ثنائي الخضر ضمن التشكيلة المثالية لليغ1

أختير الدوليان الجزائريان، ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز، وآدم أوناس، لاعب نيس، ضمن التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول”، اليوم الإثنين، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من الليغ1، والتي ضمت اسمي، ألكسندر أوكيدجا، وآدم أوناس.

ويأتي إختيار ثنائي الخضر ضمن هذه القائمة، نظير تألق كل منهما رفقة ناديه، في الجولة من الدوري الفرنسي.

وجاور، ألكسندر أوكيدجا، وآدم أوناس، نجوم الدوري الفرنسي، ضمن هذه التشكيلة، على غرار نيمار، الخزري، وفيراتي، وغيرهم.