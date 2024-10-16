ثنائي “الخضر” ضمن تشكيلة الجولة الـ 4 من تصفيات الـ”كان”

تواجد لاعبين اثنين من المنتخب الوطني، في تشكيلة الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام الاحصائيات، اليوم الأربعاء، تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة الـ 4 من تصفيات “الكان”. والتي عرفت تواجد كل من الحارس أليكسيس قندوز والمدافع رامي بن سبعيني.

وجاء اختيار ثنائي “الخضر” في التشكيلة المثالية، بعد تألقه الملفت للانتباه. ومساهمته الفعالية في العودة بانتصار من “لومي” أمام الطوغو، وضمان التأهل رسميا إلى المحفل القاري، قبل جولتين عن نهاية التصفيات.

ونال حامي عرين المنتخب الوطني، قندوز، تقييم 9.3، كأفضل لاعب في الجولة ككل. وذلك، بعد تصدياته المميزة في مواجهة الطوغو، بينما نال بن سبعيني، صاحب الهدف الوحيد في اللقاء من ضربة جزاء، علامة 8.5، وهي الأفضل من بين باقي المدافعين.