ثنائي الخضر ضمن قائمة نيس في ثمن نهائي كأس فرنسا

سيكون الدوليان الجزائريان، آدم أوناس، وهشام بوداوي، متواجدان رفقة فريقهما نيس الفرسي، خلال مواجهة نادي ليون، لحساب كأس فرنسا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، قائمة لاعبيه المعننين بهذه المواجهة، والتي ضمت إسم الثنائي آدم أوناس، وهشام بوداوي.

وفي المقابل يواصل الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال، غيابه عن الميادين، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن نادي نيس، سيواجه يوم الخميس المقبل، نادي نيس، لحساب الدور الثمن نهائي من كأس فرنسا.