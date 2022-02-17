ثنائي الخضر يعد “الشعب” بتجاوز الكاميرون وبلوغ المونديال !

وعد ثنائي المنتخب الوطني الجزائري، إلياس شتي، ومحمد أمين توغاي، الشعب الجزائري بتجاوز الكاميرون وبلوغ المونديال.

توغاي قال لحظة وصوله رفقة فريقه الترجي الرياضي التونسي إلى الجزائر اليوم الجمعة لمواجهة شباب بلوزداد.

“مباراة الكاميرون الشعب كامل راهو يستنا فيها، وليس فقط اللاعبين”.

كما أضاف:”جميع اللاعبين على أتم التركيز من الآن لمواجهة الكاميرون، ونتمنى نكونوا واجدين ونفرحوا الشعب الجزائري”.

من جهته قال زميله في المكشخة ومواطنه إلياس شتي:”خيبة الكان لم تأتي في وقتها، لكن تفكيرنا منصب على مواجهة الكاميرون وهدف التأهل لمونديال قطر 2022″.

كما أضاف:”لا يهمنا أين نلعب مواجهة الذهاب لكننا نعلم جيدا أن الظروف ستكون صعبة ولن نجد الأرض مفروشة بالورود في الكاميرون”.