ثنائي الخضر يقود الغرافة لتسجيل ثنائية أمام الخريطيات

تمكّن الثنائي الجزائري سفيان هني ومهدي تاهرات من صنع الحدث خلال مباراة الغرافة والخريطيات.

وجرت أطوار الشوط الأول ضمن إطار منافسات الدور الـ 16 من كأس امير قطر.

كما سجّل مدافع الخضر مهدي تاهرات الهدف الأول لـ “الفهود” في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول. في حين سجّل المهاجم الدولي الأخر سفيان هني الهدف الثاني في اخر الدقائق من عمر الشوط الثاني. ليقود الجزائريان فريقهم إلى الفوز بثنائية مقابل واحد في الشوط الأول من المباراة.

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