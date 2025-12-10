ثنائي “الخضر” يقود تشكيلة ختام مجموعات كأس العرب

عرفت التشكيلة المثالية لختام دور مجموعات بطولة كأس العرب، الجارية وقائعها بقطر إلى غاية الـ 18 ديسمبر الحالي، تواجد لاعبين اثنين من المنتخب الجزائري الرديف.

وكشف موقع “سوفاسكور” اليوم الأربعاء، عن تشكيلة الجولة الـ 3 من البطولة العربية. والتي شهدت تواجد كل من المدافع المحوري، محمد أمين توقاي، ومتوسط الميدان، فيكتور لكحل.

ومنح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات مدافع الترجي التونسي، توقاي. علامة 8/10، كأفضل مدافع في الجولة، مقابل 7.9/10 لزميله فيكتور لكحل.

يشار إلى أن المنتخب الرديف، الذي تعادل في افتتاح البطولة أمام السودان وفاز في الجولة الثانية على البحرين، تأهل في صدارة المجموعة الرابعة. بـ 7 نقاط عقب فوزه أمس الثلاثاء. في الجولة الثالثة والأخيرة، بثنائية نظيفة أمام العراق.

وسيلاقي رفقاء المتألق عادل بولبينة، بعد غدٍ الجمعة، في ربع النهائي منتخب الإمارات. المتأهل في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، من هزيمة أمام الأردن، وتعادل أمام مصر، وفوز في الجولة الأخيرة على منتخب الكويت.