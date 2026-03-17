ثنائي “السياربي” ضمن تشكيلة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

ضمت التشكيلة المثالية، الخاصة بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، لاعبين اثنين من شباب بلوزداد.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات أمس الاثنين. تشكيلة ذهاب ربع نهائي ثاني أقوى المنافسات الإفريقية للأندية، والتي عرفت تواجد كل من يونس واسع ولطفي بوصوار.

وكان واسع، قد تألق لدى مشاركته أساسيا في محور الدفاع بدلا من الغائب بسبب الإصابة شعيب كداد. في مواجهة السبت الفارط، أمام المصري البورسعيدي، التي انتهت بهدف لمثله.

وتحصل واسع على علامة 7.1 من 10، بينما نال زميله لطفي بوصوار، علامة 7.5 ليقود الخط الأمامي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، على الرغم من مشاركته بديلا.

وكان بوصوار، قد قاد “السياربي” للعودة بنصف تأشيرة نصف نهائي المنافسة القارية، بتسجيله هدف التعادل في مرمى البورسعيدي السبت الماضي، في انتظار حسم التأهل بملعب “نيلسون مانديلا” السبت القادم، بمناسبة لقاء العودة.