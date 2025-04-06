ثنائي “العميد” ضمن تشكيلة ذهاب ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

شهدت التشكيلة المثالية لذهاب دور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2024-2025، تواجد لاعبين اثنين من مولودية الجزائر.

وبالرغم من الهزيمة المفاجئة لعميد الأندية الجزائر، بملعب 5 جويلية بهدف من دون رد، أمام الضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، إلا أن الظهيرين الأيمن والأيسر. رضا حلايمية ومروان خليف، حجزا مقعدين ضمن التشكيلة الأفضل.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات عن تشكيلة ذهاب ربع نهائي “الشامبينز ليغ”. والتي عرفت تواجد حلايمية، الذي تحصل على 7.9، وهي رابع أفضل علامة في التشكيلة، مقابل 7.3 لزميله خليف.

للإشارة فإن المولودية متواجدة منذ أمس السبت، في جوهانسبورغ الجنوب إفريقي، تحسبا لموقعة الإياب، المقررة هذا الأربعاء.