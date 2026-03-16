ثنائي “العميد” يُستدعى إلى منتخب “U23”

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، عن تلقي الثنائي مسلم أناتوف ويعقوب ڤاسي، استدعاء للمشاركة في تربص المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة.

وكشف النادي العاصمي، في بيان نشره اليوم الاثنين، عن وصول مراسلتين من “الفاف”. الأولى تخص أناتوف وقاسي. تحسبا للالتحاق بتربص منتخب “U23” المقرر بسيدي موسى. ما بين الـ 23 والـ31 مارس الجاري.

بينما تضمنت المراسلة الثانية، استدعاء للاعب الشاب دانيال إلياس محديد. للمشاركة في تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة خلال الفترة الممتدة من 23 - 31 مارس، بمصر، تحضيرًا للاستحقاقات القارية المقبلة.