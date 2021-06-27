“ثنائي الملهى” يقومان بهجمة مُعاكسة ضد مولودية الجزائر

قام كل من توفيق عدادي وعمار بورديم، بهجمة معاكسة، ضد نادي مولودية الجزائر، بعد العقوبات التي فُرضت في حقهما خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب حادثة “الملهى” التي صنعت الحدث في الفترة الأخيرة وخلقت حالة من الغضب الشديد لدى “الشناوة”.

وقرر الثنائي اللجوء للجنة المُنازعات، مُطالبين بإلغاء جميع العقوبات المالية والتأديبية المفروضة عليهما، مُعتبران بأنها غير قانونية، خاصة ما تعلق بخصم الرواتب وإجبارهما على التمرن مع الفريق الرديف.

ويُرتقب أن تصدر لجنة المُنازعات، قراراتها بخصوص القضية الشائكة، والتي كانت بمثابة قُنبلة حقيقية في بيت العميد خلال عام المئوية، وهو ما إعتبره رئيس مجلس الإدارة بمثابة إهانة لصورة الفريق.

ويُطالب عدادي وبورديم، بنفس المعاملة التي خُص بها زميلهم ميلود ربيعي، والذي ورغم أنه كان حاضرا في الملهى، إلا أنه عاد سريعا للتشكيلة المحترفة، وتواجد في القائمة الرسمية التي لعبت وفازت أمام بارادو برباعية يوم الأربعاء الماضي.