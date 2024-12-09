ثنائي جزائري في تشكيلة الجولة الثانية لكأس الكونفيدرالية

تواجد لاعبين جزائريين اثنين، في تشكيلة الجولة الـ 2 من منافسة دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، اليوم الاثنين. تشكيلة الأسبوع الخاصة بمنافسة كأس “الكاف”. والتي عرفت تواجد كل من سعدي رضواني، مدافع اتحاد العاصمة، وابراهيم ذيب، قائد شباب قسنطينة.

وتحصل رضواني، العائد رفقة الاتحاد بنقطة ثمينة، من مواجهته للمضيف جاراف السنغالي، على تقييم 7.7.

بينما تحصّل ذيب، على ثاني أفضل تنقيط في التشكيلة بـ 8.3، وهو الذي قاد “السياسي” لقلب تأخره بهدف من دون رد، لانتصار بثنائية أمام الضيف سيمبا التنزاني، بتسجيله ثاني الأهداف.