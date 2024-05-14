ثنائي جزائري في تشكيلة الموسم لـ “الليغ2” الفرنسية

تواجد ثنائي جزائري ضمن تشكيلة الموسم للدرجة الثانية الفرنسية “ليغ2” للموسم الكروي 2023-2024.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا عبر منصة “إكس” أمس. عن تشكيلة الموسم في “الليغ2” والتي عرفت ثنائي الخضر، حيماد عبدلي، وإيلان قبال.

وجاء اختيار الثنائي عبدلي وقبال. بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها كل منهما في الدرجة الثانية الفرنسية، رفقة كل من أونجي وأف سي باريس، على التوالي.

وسجل عبدلي 8 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين مع أونجي الذي يحتاج للفوز في آخر جولة الأحد المقبل من أجل الصعود إلى “الليغ1”. كما تألق مواطنه إيلان قبال، رفقة أف سي باريس بـ 11 تمريرة حاسمة، تصدر بها قائمة أفضل الممررين إلى جانب تسجيله لـ 8 أهداف.