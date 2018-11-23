ثنائي جزائري مرشح للإلتحاق بـ”الليغ 1″

عرضت صحفية “فرانس فوتبول” الشهيرة، قائمة لأبرز 5 مهاجمين أفارقة مرشحين للإلتحاق بالدوري الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي.

وتصدر القائمة المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، هدّاف القارة الآسيوية وصاحب 6 أهداف مع “الخضر” في 8 مشاركات فقط.

فيما أشادت الصحيفة بهداف البطولة الجزائرية زكريا نعيجي صاحب الـ14 هدفاً رفقة نادي بارادو، وأكدت أنه سيطرق أبواب المنتخب مبكراً.

كما أشارت “فرانس فوتبول” إلى الإمكانيات الكبيرة لمهاجم شبيبة القبائل البورندي عبد الرزاق فيستون، الذي وصفته بمفاجأة البطولة الجزائرية.