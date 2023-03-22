ثنائي شباب بلوزداد ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن تشكيلته المثالية للجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي ضمت لاعبين من فريق شباب بلوزداد.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة برابطة أبطال إفريقا، على “تويتر”، هذه تشكيلة المثالية، والتي تواجد فيها الثنائي شعيب كداد، وزكرياء دراوي.

كما يأتي اختيار ثنائي شباب بلوزداد، نظير تألقهن في المبارا الماضية، التي جمعتهم بنادي الزمالك المصري.

يذكر أن شباب بلوزداد، فاز في مباراة الجولة الخامسة من رابطة الأبطال، على حساب نادي الزمالك، بثنائية نظيفة.