ثنائي قطري يدخل سباق التعاقد مع محرز

دخل الدولي الجزائري رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا، بعد نهاية مشوار “الخضر” في مونديال 2026، دائرة اهتمامات ناديين من الدوري القطري، حسبما أكدته تقارير صحفية قطرية.

وكان محرز، الذي غادر رسميا نادي الأهلي السعودي، الذي التحق به صيف 2023 قبل سنة واحدة عن نهاية عقده. ما جعل قد ارتبط في وقت سابق بالانضمام إلى فنربخشة التركي. كما تم اقترح اسمه على أندية ايطالية.

وكشف صحيفة “الراية” القطري، اليوم الأحد، عن وجود اهتمام جدي من ناديين قطريين، يرغبان بشدة في ضم محرز، الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستويين القاري والدولي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الدولي الجزائري يتصدر أولويات الفريقين القطريين، من دون الكشف عن هويتهما.

مضيفة بأن أحدهما سيشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وهو ما قد يشكل عاملا إضافيا لإقناع قائد “الخضر” بخوض تجربة جديدة، في حال تطورت المفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

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