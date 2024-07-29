ثنائي كرة الريشة يقصى من أولمبياد باريس

تعرض ثنائي كرة الريشة، الشقيقان معمري كسيلة وتنينة، لهزيمة جديدة اليوم الاثنين، لتنتهي بذلك، مغامرته من دون أي انتصار في أولمبياد باريس 2024.

وسقط الشقيقان معمري، أمام الثنائي الثنائي الهولندي روبان تابنغ وسيلينا بياك بنتيجة مجموعتين لصفر (18-21 / 9-21).

وقبل ذلك، انهزم الممثلان الوحيدان لـ “البادمينتون” الإفريقي والعربي. في أولمبياد باريس، يوم السبت، أمام الثنائي الكوري، شاي يو جونغ، وسيو سونغ جاي. في افتتاح المجموعة الثانية، بواقع 21-10 و21-07.

وهزيمة أخرى في الجولة الثانية، من دور المجموعات. أمس الأحد، أمام الزوجي التايلندي المختلط، بوافارانوكروه، وتايراتاناشاي بنتيجة (21-14 و21-9) .