ثنائي مولودية الجزائر مزياني وبايزيد مهددان بالغياب أمام بارادو

أنهى فريق مولودية الجزائر تدريباته، اليوم الخميس، بمركز التحضيرات “عبد الرحمن عوف” بزرالدة. استعدادا لملاقاة أتلتيك بارادو، غدا الجمعة.

وعرفت الحصة التدريبية حضور جميع اللاعبين باستثناء زكرياء دراوي الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا. كما يواصل اللاعب مهدي بوشريط عملية إعادة التأهيل.

وقالت إدارة مولودية الجزائر، عبر الموقع الرسمي، إن الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجمين الطيب مزياني وسفيان بايازيد، في المباراة التي ستلعب دون جمهور، وذلك بسبب تعرضهما لإصابة في المباراة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.