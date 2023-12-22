ثنائي الخضر يريح بلماضي قبل كأس إفريقيا

يتواجد الدولي الجزائري ياسر لعروسي في القائمة الأساسية لفريق شيفيلد أمام أستون فيلا في المباراة التي ستجري ضمن الجولة 18 من البطولة الإنجليزية.

و ستجري المباراة بملعب “فيلا بارك” التي ستشهد عودة ياسر لعروسي الذي غاب عن المنافسة لعدة أسابيع.

و قد تكون مباراة اليوم بمثابة الإنطلاقة الجيدة للمدافع القوي، والبرهنة على إمكانياتهن التي قد تسمح له بالتواجد في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيكشف عن القائمة الأساسية المشاركة في الكان خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما ستعرف المباراة المقبلة لنادي ميلان عودة الدولي الجزائري الأخر إسماعيل بن ناصر إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تلقيه الإصابة اللعينة في مباراة ميلان وإنتر في رابطة الأبطال.

و سيلعب بن ناصر أساسيا في مباراة اليوم أمام نادي سالرليتانا ضمن الجولة الـ 17 من الكالتشيو بملعب “أريكي”.

و ستقدم عودة الثنائي حتما دعما للناخب الوطني جمال بلماضي المقبل على التحدي الإفريقي الهام.

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