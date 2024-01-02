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الرياضة

ثوابتي حكما لمباراة القمة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

بقلم عزيز طالبي
ثوابتي حكما لمباراة القمة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل
ثوابتي
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قررت، اليوم الثلاثاء، لجنة التحكيم للرابطة المحترفة لكرة القدم تعيين عبد المومن ثوابتي لإدارة المباراة المثيرة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

كما عينت لجنة التحكيم مساعدين للحكم عبد المومن ثوابتي والأمر يتعلق بكل من بوزيت وبلغمة.

وستجري المباراة بين النادي العاصمي والفريق القبائلي يوم السبت القادم ضمن الجولة 21 من منافسة الرابطة المحترفة.

ويملك الحكم ثوابتي خبرة و تجربة كبيرتين في الساحة الكروية الجزائرية حيث أدار عدد كبير من المباريات القوية.

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