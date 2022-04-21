ثورة حقيقية منتظرة داخل فريق مانشستر يونايتد

سيكون مانشستر يونايتد، على موعد لاحداث ثورة داخل الفريق، بعد المستوى المحدود الذي ظهر به في آخر مباراة في الدوري ضد ليفربول.

والبداية ستكون بتعيين الهولندي إيريك تن هاغ مدرب أياكس، خلفا للمدرب الحالي الألماني رالف رانغنيك.

كما كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن قرب رحيل العديد من الأسماء من الفريق، في الميركاتو الصيفي أبرزهم كافاني و لينغارد و ماتا، ماتيتش.

فيما لا يزال مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق مجهولا لحد الساعة بعد.

يذكر أن، اليونايتد سينهي موسمه الخامس تواليا دون تحقيق أي لقب، ما يعجل إدارة النادي لإحداث عملية تغيير كبيرة للعودة إلى منصات التتويج.