ثورة في “برشلونة” بعد كارثة “الأنفيلد”

سلّطت مختلف الصحف الإسبانية الضوء على خسارة وإقصاء برشلونة “المهين” أمام “ليفربول” في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصفت صحيفة “الموندو” الكتالونية الإقصاء بـ “المذل” أمس الأربعاء وتساءلت عن مصير بعض لاعبي الفريق وحتى المدرب “فالفيردي” اليوم الخميس.

أما صحيفة “سبورت”، فعنونت “من نلوم الآن” خاصة في ظل الأخبار التي تشير إلى إمكانية رحيل “فالفيردي” مع نهاية الموسم.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة “البلوغرانا” قررت التعاقد مع “دي ليخت” و”غريزيمان” كأبرز الأسماء في هذا الميركاتو بعد ضمها في وقت سابق “دي يونغ”.

أما جماهير “برشلونة”، فعبرت عن غضبها بطريقتها الخاصة وطالبت من إدارة الفريق التخلص من “المتخاذلين” أولهم “كوتينيو”.