ثورة في ريال مدريد بأمر من “بيريز”

بعد التعادل المخيب ضد “سلتا فيغو” سهرة أمس في الدوري الإسباني، أين أصبح “ريال مدريد” يحتل المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن “برشلونة” قرر رئيس الملكي التحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فقد كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنّ بيريز قرّر التدخل والتعاقد مع بعض اللاعبين.

رغم أن زيدان يرفض تماما دخول الميركاتو ولا يزال يثق في تشكيلته التي أصبحت لا تعرف معنى الفوز.

كما أن جماهير الملكي تطالب الرئيس بالتعاقد مع مدافع وقلب هجوم والتخلي عن بعض الأسماء خاصة في الخط الخلفي.