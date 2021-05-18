ثورة في كامل فلسطين.. والمقاومة تبهدل “الصهاينة” أمام العالم!

استجابة واسعة لدعوات الإضراب الشامل والمسيرات

عملا بمنطق العين بالعين.. “القسام” تقصف أبراجا سكنية في “أسدود” المحتلة

لقيت دعوات الإضراب العام والتصعيد الشامل في كامل الأراضي الفلسطينية التي تبنتها، أمس، فصائل فلسطينية، استجابة كبيرة وواسعة من جانب الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية، حيث سادت المواجهات، أمس، جميع مناطق التماس مع تواجد الاحتلال الصهيوني، فيما عرف الإضراب الشامل نجاحا غير مسبوق.

ومنذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ومدن وبلدات داخل الخط الأخضر، استجابة لدعوات شعبية ورسمية، تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القطاع والقدس.

وأغلقت كافة المحلات التجارية والقطاعات الخاصة أبوابها، باستثناء المراكز الطبية، وتعطل العمل في المدارس والثانويات.

وفي “رام الله” و”البيرة”، خرج عدة آلاف حاملين الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات داعمة “للمقاومة”، ووصلت المظاهرة إلى حاجز عسكري صهيوني شمالي المدينة يفصلها عن مقر الإدارة المدنية الصهيونية في حاجز “بيت إيل”.

وفي إطار عمليات التصعيد، أصيب جنديان من جيش الاحتلال، أمس، بعد تعرضهما لإطلاق نار، في حين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن في الضفة الغربية، ونقل العديد منهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

مقابل ذلك، راحت سلطات الاحتلال الصهيوني تلوح، أمس، بقطع الكهرباء عن غزة، في أعقاب فشل كل محاولاتها تحقيق ولو قليل من النجاح في المواجهة العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها كتائب “القسام”.

ومقابل تواصل القصف الهجمي والاستهداف العمدي للمدنيين في غزة، واصلت المقاومة دكّ أهدافها في مواقع تواجد الاحتلال الصهيوني، باستعمال مختلف أنواع القذائف والصواريخ.

وأعلنت كتائب “القسام”، أمس، عن استعمالها صواريخ “كيو 20” في قصف أهداف صهيونية، مضيفة أن العملية أوقعت قتيلين من جانب جنود الاحتلال.

كما كشفت قنوات ووسائط إعلامية موالية لكتائب “القسام”، عن لقطات “فيديو” تظهر تعرض بناية شاهقة عبارة عن أبراج سكنية لقصف صاروخي من جانب كتائب “القسام”.

وأظهرت اللقطات المصوّرة إصابة البرج السكني بأحد الصواريخ إصابة مباشرة.

وعلى صعيد موازٍ، اعترف الناطق باسم الاحتلال الصهيوني، إن فصائل المقاومة تملك نحو 12 ألف صاروخ، مضيفا بأن “الصواريخ التي استهدفت الكيان في هذه الحرب، هي الأكثر عددا في تاريخه”.

وفي نفس الموضوع، أعلن جيش الاحتلال، أمس، بأن المـقاومــة أطلقت، يوم أمس، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة ليلا، 270 صاروخ نحو مستوطناته.

واعترفت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس، بسقوط 11 قتيلا، إثر الهجمات الصاروخية لكتائب المقاومة من غزة منذ بداية التصعيد، وأن 3300 صاروخ انطلقت من غزة، أغلبها من شمال القطاع.

وفي سياق متصل، كشفت القناة السابعة العبرية، عن قيام جيش الاحتلال بتوجيه أوامر لجنوده بعدم ارتداء الملابس العسكرية خلال طريق عودتهم من الخدمة.

وأوضحت القناة، أن هناك مخاوف سائدة وسط القادة العسكريين الصهاينة من مغبة قيام فصائل المقاومة باختطاف أو استهداف جنود الاحتلال خلال تواجدهم خارج الخدمة.