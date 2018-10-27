ثورة في “ليستر سيتي” و”غزال” أكبر المُستفيدين

قرر “كلود بويال” مُدرب نادي “ليستر سيتي”، إحداث ثورة في تشكيلته الأساسية، أين سيكون الدولي الجزائري، رشيد غزال أكبر المُستفيدين منها.

وكشفت جريدة “ليستر ميركوري” بأن التقني الفرنسي، سيُحيل بعض الأسماء على مقاعد البدلاء، بسبب النتائج السلبية الأخيرة في “البريمير ليغ”.

ورُشح الجناح الأيسر للحصول على فُرصته باللعب، وإظهار مؤهلاته على أرض الواقع، بداية من عشية اليوم، خلال مواجهة “واست هام”.

وشارك “كبسولة الصغير” في 5 مُباريات كأساسي منذ بداية الموسم الجاري، مُكتفيا بتسجيل هدفين فقط مابين الدوري وكأس الرابطة الإنجليزية.