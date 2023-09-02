ثور ضخم في سيارة.. فيديو يُوثق الحادثة العجيبة

وثق مقطع فيديو حادثة عجيبة لرجل كان يقود سيارته على طريق سريع، بسبب وجود راكب غير عادي معه.

وأوقفت الشرطة الأمريكية في ولاية نبراسكا سائقا، كان يحمل في سيارته الصغيرة، ثور من فصيلة “أنكولي واتوسي”.

وتعرف هذه الفصيلة، بـ”مواشي الملوك” نظرا لضخامة حجمها، فمتوسط وزنها يبلغ 500 كيلوغرام. ويطلق السائق الأميركي على ثوره اسمه “Howdy Doody”.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم.

كما وضع السائق حاجزا حديديا على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان.

وأجلس السائق، واسمه لي ماير، الثور على مقعد المسافر بجانبه، في الحادثة التي وقعت في 30 أوت الماضي.

وأوقفت الشرطة الأميركية السائق لفترة وجيزة، وقالت إنها تلقت بلاغا بشأن وجود بقرة على متن سيارة صغيرة تسير في طريق سريع.

وأضافت أن دورية أوقفت السائق وحررت مخالفة بحقه ووجهت له تحذيرات من مغبة تكرار فعلته. وطلب عناصرها منه مغادرة مدينة نيلاي.