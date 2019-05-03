ثُنائي “الخضر” مُرشح لجوائز نهاية الموسم في فرنسا

رُشح ثُنائي المنتخب الوطني، فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة لجوائز نهاية الموسم، في “الليغ 2” من طرف “إتحاد اللاعبين الفرنسيين المُحترفين”.

وسيُنافس “محرز الجديد” على لقب أفضل لاعب في الدوري، نظرا لمُساهمته الفعالة في صعود فريقه “ميتز” بشكل رسمي لدوري الأضواء.

ومن جهته، فإن الرقم 2 في المُنتخب الوطني، سيُنافس على جائزة أحسن حارس، بفضل عروضه المُستقرة طيلة أشهر الموسم الجاري.

يُذكر بأن “بولاية” و”أوكيدجة” يترقبان الأسابيع القادمة بفارغ الصبر، لمعرفة تواجدهم من عدمه في قائمة “الخضر” المعنية بـ”الكان” القادمة بمصر.