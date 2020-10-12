جائحة كورونا.. رئيس شركة “بريتيش إيرويز” يتجه نحو الإستقالة

سيعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بيريتش إيرويز”، أليكس كروز، استقالته قريبا.

أفادت مجموعة الخطوط الجوية الدولية “IAG”، أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية، أليكس كروز ، سيعلن استقالته قريبا جدا.

وقال رئيس المجموعة الدولية، لويس جاليغو، إن القرار جاء في الوقت الذي تجتاز فيه الشركة “أسوأ أزمة في صناعتها” وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي ازمة كورونا.

جائحة خلفت ايضا خفضا في آلاف مناصب الشغل بالجوية البريطانية.

ونقلت ذات المجموعة الدولية “IAG” أن المدير العام الجديد للخطوط الجوية البريطانية سيكون، شون دويل، الذي هو عضو في “IAG”.