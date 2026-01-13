جائزة أول نوفمبر 1954.. تتويج الفائزين هذا الخميس

يشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، يوم الخميس، على حفل تسليم الجوائز للمتوجين في مسابقة جائزة أول نوفمبر. في طبعتها الثلاثين، وذلك على الساعة الخامسة مساءً (17:00).بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وتندرج هذه المسابقة في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وترسيخ قيم الثورة التحريرية المجيدة. من خلال تشجيع الإبداع الفكري والأدبي المرتبط بتاريخ أول نوفمبر 1954. ومآثر الشهداء والمجاهدين.