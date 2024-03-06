جائزة استحقاق لسوناطراك نظير مساهمتها في تطوير صناعة الغاز

أسدى منتدى الدول المصدّرة للغاز جائزة استحقاق لمجمع سوناطراك، وذلك نظير مساهمته الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي.

وتسلم الجائزة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي. حيث جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال”.

وتم تنظيم مراسيم التسليم عقب إختتام أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول المصدرة للغاز المنعقد اليوم 01 مارس 2024.

ونشرت سوناطراك، ملف الترشح الذي قدم لمنتدى الدول المصدّرة للغاز وسمح بنيل هذه الجائزة الفخرية:

ملف الترشح باللغة الفرنسية : https://cutt.ly/Tw1dKXws

ملف الترشح باللغة العربية : https://cutt.ly/ew1dLuPz

ملف الترشح باللغة الانجليزية : https://cutt.ly/gw1dLzdk