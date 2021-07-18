جائزة الإبداع الرياضي تتمنى التوفيق للرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو

هنأ مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي والتي يضم في طاقمه، الجزائري مصطفى العفاوي، هنأ الرياضيين العرب المتأهليين لأولمبياد طوكيو 2020، متمنيا لهم التوفيق في هذه الطبعة.

وأبدى مجلس أمناء هذه الجائزة، تمنياتهم بتألق أسماء عربية جديدة، في هذه الطبعة من الأولمبياد، والتتويج بجائزة الإبداع الرياضي.

وذّكر مجلس الأمناء، بأسماء الرياضيين العرب، الذي سجلوا اسمهم بالذهب في هذه الألعاب في دوراتها السبقة، والتي تعلق عليهم الآمال من جديد لحصد ألقاب أخرى، على غرار العداء الجزائري توفيق مخلوفي.

يذكر أن العديد من الرياضيين العرب، والجزائريين سبق لهم التتويج بجائزة الإبداع الرياضي، على غرار، توفيق مخلوفي، والأخوين بقة.