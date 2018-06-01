“جائزة التصدير 2017” لمؤسسة خاصة بتصدير مسحوق الخروب

سلمت جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2017 التي تحمل اسم “جائز التصدير 2017”.

سهرة الخميس للشركة ذات المسؤولية المحدودة بوبلنزة المختصة في تصدير مسحوق الخروب.

وجرى حفل تسليم الجائزة في طبعتها الخامسة عشر 15، بالجزائر العاصمة بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى.

ووزير التجارة، سعيد جلاب ووزير الصناعة ، يوسف يوسفي ووزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي وكذا رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد.

وتمنح هذه الجائزة التي ينظمها سنويا منذ 2003 مركز التجارة العالمي للجزائر.

لمكافأة وتثمين أحسن المؤسسات الجزائرية سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير خارج المحروقات.