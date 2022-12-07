جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم: فتح باب المسابقات التصفوية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن فتح باب المسابقات التصفوية الولائية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم.

كما أوضح نفس المصدر أن المسابقات التصفوية الولائية تأتي في إطار “التحضيرات الجارية لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم لعام 1444هجري/2023. و”التي تخص فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده و تفسيره”. و”فرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة”.

في حين، كشفت الوزارة عن شروط المسابقة التي ستكون مفتوحة للذكور والإناث. حيث يتعين على المترشح أن يكون “حافظا لكتاب الله كله برواية ورش عن الإمام نافع ومتمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاث”. و”أن يتراوح سنه ما بين 15 و25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للجائزة الدولية و25 سنة فأكثر يوم إجراء المسابقة”.

وذكر البيان أن الراغبين في المشاركة مدعوون للتقدم من المديريات الولائية محل اقامتهم للاستعلام عن موعد المسابقة التصفوية الولائية.