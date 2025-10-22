جائزة الجزائر لحفظ القرآن.. تنظيم مسابقة ولائية تصفوية

تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المسابقة التصفوية الولائية، تحضيرا لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم في طبعتها الحادية والعشرين العام 1447 هـ / 2026م.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل في المسابقة سيكون من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقات القرآنية، ابتداء من 20 إلى 31 أكتوبر على الرابط التالي :https://moussabaka.marw.dz 2025، في 3 فروع، فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، فرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، فرع المسابقة التشجيعية الصغار الحفظة.

كما أشار المصدر نفسه، أن المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، في حين يجب أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم كله برواية ورش. عن الإمام نافع من طريق الأزرق، متمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاثة. ويكون سنه بين 15 سنة و 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الدولية. كما لا يجب أن لا يقل سنه عن 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمسابقة الوطنية. وأن لا يزيد سنه عن 15 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للمشارك في المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

ونوهت الوزارة، أن لا يكون المترشح فائزا بالمراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة. ولا يكون فائزا بالمراتب الثلاثة الأولى في جائزة الجزائر (فرع المسابقة الدولية بالنسبة لمن يترشح للمشاركة في المسابقة الدولية. كما يجب أن لا يكون من القراء المعروفين وطنيا أو دوليا. وعلى الطالب المتأهل أن يقدم ملفاً ورقيا كاملا غير منقوص يتكون من شهادة ميلاد صورتين شمسيتين. استمارة الترشح مؤشرة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولايته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور