جائزة الشهر تؤكد تراجع مستوى “محرز” مع السيتي

الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.

وسيتنافس الثلاثي “رحيم ستيرلينغ”، “إلكاي غوندوغان” والحارس “إيدرسون” على الجائزة رغم أن الترشيحات تصب في مصلحة الأول.

ويُذكر أن قائد المنتخب الوطني الجزائري كان قد توج بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في فريقه “السيتي”.

Silky Ilkay?

Steady Eddy?

Razzle Dazzle?

Who you got for @etihadairways POTM for October?

🔵 #ManCity

— Manchester City (@ManCity) October 31, 2019