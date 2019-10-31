جائزة الشهر تؤكد تراجع مستوى “محرز” مع السيتي

تواجد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” خارج دائرة الترشيحات لجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.

وسيتنافس الثلاثي “رحيم ستيرلينغ”، “إلكاي غوندوغان” والحارس “إيدرسون” على الجائزة رغم أن الترشيحات تصب في مصلحة الأول.

ويُذكر أن قائد المنتخب الوطني الجزائري كان قد توج بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في فريقه “السيتي”.