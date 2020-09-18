جائزة “النبراس” الوطني للإبداع الأدبي تعود ليوسف العيشي

استطاع الروائي يوسف العيشي من الجلفة الفوز بجائزة النبراس الوطنية للإبداع الأدبي و هذا عن روايته “القصر سيرة دفتر منسي”.

شارك 57 عملا روائيا خلال 5 أشهر من داخل وخارج الوطن حيث تم قبول 48 رواية منها لكتاب جزائريين فقط.

وتأسست هذه الجائزة الأدبية الوطنية بمبادرة من جمعية النبراس الثقافي تحت إشراف بلدية سطيف شهر فيفري الماضي.

للإشارة، فإن رواية “القصر سيرة دفتر منسي” تقع في 106 صفحات وتتضمن 9 فصول.

وهي رواية اجتماعية ركز المؤلف من خلالها على الجانب التراثي و الديني و عالم الزوايا و دورها الديني و الثقافي في منطقة توات الصحراوية.